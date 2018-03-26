3 مشاريع تعدين بـ 6 مليارات دولار بين السعودية وأميركا

يحتل قطاع التعدين حيزاً متقدما ضمن رؤية السعودية 2030، مثلما يحتل أهمية خاصة ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية، بمشروعات مخصصة لهذا القطاع تقدر بعشرات المليارات، وتخلق مئات الفرص الوظيفية داخل السعودية.

ووقعت شركة #معادن_السعودية 3 مذكرات تعاون مع شركات Alcoa وMosaic وFluor لتوسيع قدرة استخراج المعادن، في #مدينة_رأس_الخير الصناعية، ودراسة جدوى في تأسيس مشروع فوسفات 3 وتقديم الخدمات الهندسية لإطلاق قدرات قطاع التعدين، باستثمارات للمذكرات الثلاث تصل إلى 6 مليارات دولار.

ومع شركة Alcoa تتضمن الاتفاقية استطلاع فرص توسيع قدرة استخراج المعادن في مدينة رأس الخير الصناعية، بمبلغ 500 مليون دولار، ويتوقع من المشروع إيجاد نحو 500 وظيفة، أما في المشروع الموقع مع شركة Mosaic المتضمن لمشروع فوسفات 3 بكلفة 4.5 مليار دولار وبعدد وظائف متوقع يفوق 1000 وظفية، بحلول العام 2020، أما بالنسبة للمشروع السعودي لشركة معادن مع شركة Fluor سيكون مخصصا لتطوير تقنيات الخدمات الهندسية وإدارة المشاريع، بمبلغ 500 مليون دولار.

وأطلقت المملكة العربية السعودية رؤية طموحة هي رؤية 2030 تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي بما يقدر بأربعة أضعاف ما هو عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يسهم هذا القطاع في أن يكون الداعم الثالث للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات.

وبلغ عدد الرخص التعدينية التي منحتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية للقطاع الخاص داخل المملكة، ما يقرب من 2000 رخصة تعدينية تغطي مساحات تقارب 70 ألف كلم مربع، ومنحت 18 رخصة لاستخراج الذهب والنحاس والزنك والفضة، ليبلغ مجموع الاستثمارات لحاملي المتاحة ضمن الرخص التعدينية للشركات في السعودية نحو 66 مليار دولار.

وتعد شركة معادن السعودية من كبريات الشركات التعدينية في العالم وتستثمر في التعدين في المملكة ولديها مناجم للفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس ولديها التوجيه إلى الاستثمار خارج المملكة، بموجب الشراكات مع الدول الكبرى وذات الباع الطويل في هذا القطاع الحيوي.

يذكر أن السعودية غنية برواسبها المعدنية حيث تتوفر في الدرع العربي في غرب المملكة أكثر من 3000 مكمن من المعادن النفيسة والفلزية، وهناك فرص كبيرة لأعمال الكشف والاستثمار، وهو ما يعد مرتكزا في رؤية المملكة 2030 التي تستهدف إيجاد سلسلة من الصناعات التحويلية المعدنية ذات القيمة المضافة مما سيسهم في زيادة الناتج المالي وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذا المجال.