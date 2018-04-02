قيمة سوق الأسهم المصرية تقترب من تريليون جنيه

واصلت #البورصة_المصرية تسجيل أرقامها القياسية لدى إغلاق تعاملات اليوم، بدعم من عمليات شراء مكثفة من المستثمرين المصريين والأجانب على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة.

وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 5.3 مليارات جنيه ليصل إلى 984.9 مليار جنيه وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، يفصله نحو 15 مليار جنيه فقط عن الوصول لمستوى تريليون جنيه وسط توقعات بتحقيقها خلال هذا الأسبوع بعد الإعلان رسمياً عن نتيجة #الانتخابات_الرئاسية اليوم فيما بلغ حجم التداولات الكلية بالسوق 2.5 مليار جنيه.

وربح مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" ما نسبته 50ر0 % ليغلق عند مستوى 17684.66 نقطة وهو رقم قياسي جديد لم تسجله البورصة منذ تدشينها عام 1883.

وامتدت المكاسب إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" ليربح 18ر0 % لينهي التعاملات عند مستوى 877.34 نقطة.