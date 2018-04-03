مصر تستهدف رفع حصيلة الضرائب لـ 18% من الناتج المحلي

قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، إن بلاده تهدف إلى رفع قيمة الحصيلة الضريبية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14% حالياً.

وأوضح الجارحي، في بيان صحافي، أن رفع حصيلة الضرائب إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، "يسهم في خفض عجز الموازنة بشكل كبير وتقليل الاعتماد على المديونية وخفض أعباء خدماتها.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري ما زال يواجه تحديات كبيرة، مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للعام المالي الحالي إلى 9.7%.

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية عجز الموازنة عند 9.1% في مطلع العام المالي الجاري، كما يستهدف مشروع الموازنة للعام المالي المقبل خفضها إلى 8.5%.

وتوقع الوزير المصري ارتفاع فوائد الديون بنحو 23.2% خلال العام المالي المقبل 2018 /2019، إلى 540 مليار جنيه، مقابل 438 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدّر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه.