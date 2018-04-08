الحصان: كل من يملك محفظة له حق شراء سندات السعودية

أعلن خالد الحصان المدير التنفيذي لـ #سوق_الأسهم_السعودية #تداول أن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، والتي جرى بدء تداولها بالسوق الثانوية اليوم "متاح لجميع فئات وشرائح المستثمرين في الأسهم من مؤسسات وأفراد محليين أو أجانب" واصفا خطوة الإدراج بأنها من "أهم الخطوات لتطوير السوق السعودية، وتطوير منحنى أسعار لإدراج أدوات الدين من الشركات في المستقبل".

وأكد الحصان في مقابلة مع "العربية" على هامش المؤتمر الذي انعقد عقب إدراج أدوات الدين الحكومية في السوق السعودي، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 204 مليارات ريال، أن "أي شخص لديه محفظة لديه الحق الاستثمار في أدوات الديون".

وأشار إلى "أهمية الإدراج في إيجاد أول مؤشر محلي لأسواق السندات والصكوك" معتبراً أن وجود سوق للديون، سيعطي مؤشرا ومحفزا لإدراجات الشركات في المستقبل، كما أنها تعطي شفافية عالية حول حجم سوق الديون في الاقتصاد الوطني، و"سنعمل على وجود محفزات رئيسية لوجود السيولة اللازمة لسوق الديون".

صياغة متطلبات الإدراج

وكشف المدير التنفيذي في "تداول" عن عمل سوق السعودية، مع مكتب الدين العام بوزارة المالية، وبعض الشركات لتلبية المتطلبات بالمستقبل القريب، لطرح أدوات دين جديدة في السوق الثانوية.

وعبر الحصان عن تفاؤله بإدراج سوق الأسهم السعودية، على مؤشر #مورغان_ستانلي للأسواق الناشئة MSCI موضحا أن الانضمام إلى مؤشر "فوتسي راسل" يمثل "مؤشرا جيدا لمستوى جاذبية السوق السعودية لدى المستثمرين الأجانب".

وجرى اليوم الأحد #إدراج_أدوات_دين_حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية #تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام.

تطوير القطاع المالي

وستصبح السندات والصكوك الحكومية، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية. وكانت هيئة السوق أصدرت موافقتها على الإدراج في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق #رؤية_المملكة_2030.

وسيشمل الإدراج 45 إصداراً حكوميا، تتوزع على 13 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، و20 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصداراً للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.