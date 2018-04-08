خطة إنقاد "الكابلات السعودية" بعد خسارة 43% من رأسمالها

أكد ميسر أنور نويلاتي رئيس مجلس إدارة #شركة_الكابلات_السعودية أن خطة الإنقاذ للشركة التي خسرت 43% من رأسمالها، تتمثل في "إكمال متطلبات الإفصاح وإعادة السهم للتداول والحصول على إعادة هيكلة للديون من البنوك".

وشرح نويلاتي في مقابلة مع "العربية" أن #خطة_الإنقاذ للشركة تتضمن هيكلة داخلية للتأكد من كفاءة سير العمل فيها دون وجود مسببات الخسائر" موضحا أن هذه الإجراءات "لا تعني أن الشركة في طريقها للعودة".

ووصف رئيس الشركة خسائرها عند 43% من رأس المال، بأنها نسبة "خطيرة" مؤكدا أن أسباب الخسارة "ليست سوء الأعمال إنما قلة توفر رأس مال عامل لتشغيله، وهو ما ينقصها لتسجيل أرقام إيجابية".

وعاد نويلاتي إلى "أساس المشكلة المتمثلة بالخلاف مع #البنوك الممولة، والذي تسبب في خنق تدفقات رأس المال بشقيه العامل والعادي، وأدى إلى توقف الشركة عن إنتاج ما هو لازم لوضعها الحالي".

وأشار إلى نجاح الإجراءات في خفض #المديونية و"هذا بحد ذاته إنجاز جاء على حساب إنجازات أخرى كانت مهمة للوضع الحالي" واصفا الحلول التي تسير بها خطة الإنقاذ بأنها "مركبة ونحاول جاهدين أن نقفل صفحة البنوك وهذا يؤثر على وقتنا، ونأمل الوصول إلى تحقيق تقدم".

وكانت سوق الأسهم السعودية، شهدت عودة سهم الكابلات للتداول بعد أكثر من عام من تعليقه، حيث قامت الشركة بنشر نتائجها المالية للعام الماضي. وقلصت الكابلات خسائرها السنوية 65% إلى 80 مليون ريال نهاية العام 2017.