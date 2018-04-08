كيف ستؤثر الديون الحكومية على سيولة الأسهم السعودية؟

استبعد ياسر بن أحمد مدير شريك في شركة العالم الجديد للاستشارات، أن يكون التأثير المتوقع على سيولة الأسهم السعودية كبيرا، بعد إدراج أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوية.

وقال بن أحمد في مقابلة مع "العربية" أن "نوعية وهدف المستثمر، تختلف من سوق السندات إلى سوق الأسهم" كما ان سوق الدين مثلما ستسحب جزءا من السيولة، فهي ستوفر أيضا أدوات معززة للسيولة، ولهذا "استبعد أن يكون التأثير كبيراً".

وجرى اليوم الأحد #إدراج_أدوات_دين_حكومية سعودية بقيمة 204 مليارات ريال في السوق المالية #تداول، بآجال تشمل 5 و7 و10 أعوام.

وقال بن أحمد إن قيمة سوق الديون قياسا إلى قيمة سوق الأسهم مهمة، وستتضح بصورة أكثر في المستقبل، مؤكدا ان المحللين الماليين كانوا في السابق يعتمدون على مؤشرات السندات العالمية، ويضيفون لها مخاطر الدولة المصدرة أو الدولة التي تتبعها الشركة المصدرة للسندات، لكنهم اليوم لديهم مؤشر السندات السعودية، الذي سيكون مؤشرا مهما على المستوى الاقليمي، وللمستثمرين من العالم.

وستصبح السندات والصكوك الحكومية، للمرة الأولى، متاحة للتداول في السوق الثانوية. وكانت هيئة السوق أصدرت موافقتها على الإدراج في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد البرامج الرئيسية لتحقيق #رؤية_المملكة_2030.

وسيشمل الإدراج 45 إصداراً حكوميا، تتوزع على 13 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد المتغير بقيمة 68.2 مليار ريال، و20 إصداراً لأدوات الدين ذات العائد الثابت بقيمة 77.7 مليار ريال، و12 إصداراً للصكوك الحكومية بقيمة 58.4 مليار ريال.