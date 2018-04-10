عتيق للعربية: "الرياض ريت" يستحوذ على 3 عقارات جديدة

أكد رئيس مجلس إدارة صندوق "الرياض ريت"، عادل عتيق، أن زيادة رأسمال الصندوق، والتي ينتهي الاكتتاب بها في 12 أبريل الحالي، ستكون مخصصة للاستحواذ على 3 عقارات جديدة ترفع عدد العقارات في الصندوق من 8 عقارات إلى 11 عقاراً في 4 مدن رئيسية بالعاصمة الرياض، تعزز من تنوع الصندوق وتوسعه الجغرافي والقطاعي في العقار التجاري والفندقي وغيره.

وقال عتيق في مقابلة مع "العربية" إن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة إعادة هيكلة، وتؤثر على مختلف القطاعات، مؤكدا أن سياسات صندوق الرياض ريت بالتنوع في الفنادق والمكاتب والمعارض التجارية وفي القطاع التعليمي، تحمي الصندوق من آثار التغيرات الاقتصادية وتقلل المخاطر التي يتأثر بها قطاع العقار السعودي في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن صندوق "الرياض ريت" العقاري المتداول يتميز بأنه هو الأول في السوق ومعناه أننا قمنا بالريادة في القطاع العقاري وأن خططنا التوسعية والاستحواذات كانت الأبرز في قطاع الصناديق المتداولة، بجانب التنوع في المدن، وأن كل عقارات الصندوق مملوكة ملكية وليست أراضي مؤجرة أو حقوق منفعة.

واعتبر أن كبر حجم الصندوق، سيساعد على القدرة على التوسع والاستحواذ على عقارات بسعر أفضل، والتمويل بميزات أفضل، مشيراً إلى أن العائد بنسبة 90% توزيع بشكل نصف سنوي، وهذه النسبة نظامية بالالتزام بدفع 90% من الأرباح، ولكن الذي يتغير هو قيمة الأرباح نفسها، وسنسعى إلى زيادتها وبالتالي زيادة النسبة الموزعة.