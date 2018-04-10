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قطر تسحب ودائع خارجية بـ 20 مليار دولار لإنقاذ بنوكها

المصدر: العربية.نت
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أظهرت أحدث نشرة عن #السندات_القطرية أن #جهاز_قطر_للاستثمار قد أعاد 20 مليار دولار من الخارج لدعم البنوك المحلية.

ويأتي تسييل أو استعادة هذه #الودائع_القطرية من الخارج لمواجهة تداعيات #المقاطعة_الرباعية على حركة الأموال بالداخل القطري، وأزمة السيولة في #البنوك_القطرية.

وقالت مصادر لوكالة #بلومبيرغ إن 30 مليار دولار من ودائع غير المقيمين قد غادرت الدوحة بعد قرار المقاطعة.

ويعقد #مصرفيون قطريون هذا الأسبوع اجتماعات مع مستثمرين من ذوي الدخل الثابت لإصدار أول سندات مقومة بالدولار منذ العام 2016.

وكان جهاز قطر للاستثمار قد باع كامل حصته في شركة Veolia Environnement بعد تخفيض حصصه في كل من Tiffany و Credit Suisse.

كلمات دالّة

#السندات القطرية, #جهاز قطر للاستثمار, #الودائع القطرية, #المقاطعة الرباعية, #البنوك القطرية, #بلومبيرغ, #مصرفيون

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