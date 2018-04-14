الشارقة: 10% رفع رواتب الوافدين بالجهات الحكومية

وجه عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بزيادة رواتب موظفي حكومة الشارقة من غير المواطنين بنسبة 10 بالمئة ويسري القرار بأثر رجعي اعتبارا من مطلع العام الحالي 2018.

وكانت الشارقة، أقرت زيادة في رواتب مواطنيها العاملين لدى الجهات الحكومية، بمبلغ 600 مليون درهم بدءا من مطلع كانون الثاني من العام الحالي.

وكانت القرارات الأخيرة الخاصة بالمواطنين الإماراتيين تنص على أن "أي خريج جامعي يتم تعيينه في حكومة الشارقة لن يقل راتبه الشهري عن نحو 7 آلاف دولار، وسيكون راتب الأقل من الجامعي نحو 5 آلاف دولار كما جرى تعويض المتقاعدين عن فروقات الرواتب.