ارتفاع الطلب على فنادق بريطانيا 14 مرة.. لماذا؟

يستعد القطاع السياحي البريطاني لتحطيم مستويات تاريخية خلال العام الحالي، مع ارتفاع الطلب على الفنادق خلال شهر مايو بأكثر من 14 مرة مع مستواها قبل عام.

ووفقا لشركة Airbnb المتخصصة في حجوزات غرف السكن التشاركي، والتي سجلت أيضا ارتفاعا هائلا للشهر المقبل، فإن هذه القفزة تأتي بدعم حفل الزفاف الملكي الذي ستشهده بريطانيا، في التاسع عشر من الشهر المقبل، بزواج الأمير هاري من الممثلة ميجان ماركل.

ومن المتوقع أن تقام العديد من الاحتفالات في الشوارع، وإضافة إلى مجموعة من تقاليد الأسرة الملكية في بريطانيا، فيما تم توزيع بطاقات الدعوات بشكل رسمي للمدعوين الذين سيشاركون في حفل الزفاف من داخل وخارج بريطانيا، حيث من المتوقع أن يبلغ عددهم 40 ألف شخصية.

وسجلت حجوزات الطيران من أنحاء أوروبا كافة خاصة ألمانيا إلى لندن مستويات قياسية، نتيجة رغبة الآلاف في التواجد في هذه المناسبة، إضافة إلى الطلب الجنوني على الغرف الفندقية.