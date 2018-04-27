34 مليار ريال حجم صادرات سعودية لدول الخليج في 2017

بلغت #صادرات_السعودية إلى دول الخليج خلال العام الماضي، باستثناء قطر، 33.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 29.79 مليار ريال خلال العام السابق له 2016، بزيادة 14%.

فيما بلغ حجم الواردات للعام الماضي من الدول الخليجية الأربع الإمارات والكويت والبحرين وعمان، نحو 45.59 مليار ريال، مقارنة بـ 40.06 مليار ريال للعام السابق له، بنسبة 13.6%.

وبذلك فقد بلغ التبادل التجاري خلال عام 2017 بين السعودية ودول الخليج، نحو 79.45 مليار ريال، مقارنة بنحو 69.85 مليار ريال، بنسبة زيادة 13.7%، وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

وقال عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للجمارك، "إن الصادرات السعودية للإمارات بلغت خلال العام الماضي نحو 20.9 مليار ريال لأوزان 6.2 مليون طن مقارنة بنحو 17.9 مليار لأوزان 5.6 مليون طن خلال 2016. فيما وصلت قيمة الواردات نحو 33.5 مليار ريال لنحو 3.1 مليون طن، مقارنة بـ 28.6 مليار ريال لنحو 3.8 مليون طن خلال العام السابق له.

وبذلك بلغ #حجم_التبادل_التجاري خلال عام 2017 بين البلدين نحو 54.4 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2016 البالغ حينها 4.5 مليار ريال.

وفيما يتعلق بالبحرين، فقد بلغ حجم الصادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 3.54 مليار ريال لأوزان 1.1 مليون طن مقارنة بنحو 3.1 مليار ريال لأوزان 1.6 مليون طن خلال العام السابق له.

بينما بلغت الواردات خلال العام نفسه 5.3 مليار ريال لأوزان 1.4 مليون طن مقارنة بنحو 5.5 مليار ريال لأوزان 1.8 مليون طن.

وهنا يبلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 8.8 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 8.6 مليار ريال للعام السابق له، وبذلك يكون التراجع طفيفا.

وانتقالا إلى الكويت، إذ بلغت #صادرات_السعودية إليها خلال 2017 نحو 6.1 مليار ريال لأوزان 1.6 مليون طن، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال لأوزان 1.4 مليون طن خلال العام السابق له. بينما بلغت الواردات 1.6 مليار ريال لأوزان 488 ألف طن مقارنة بنحو 1.7 مليار ريال لأوان 535 ألف طن.

وبخصوص عمان، فقد بلغت صادرات السعودية إليها خلال 2017 نحو 3.2 مليار ريال لأوزان 799 ألف طن مقارنة بـ 2.8 مليار ريال لأوزان 708 آلاف طن، في حين بلغت الواردات خمسة مليارات ريال لأوزان 5.3 مليون طن، مقارنة بـ 4.1 مليار ريال لأوزان 4.8 مليون طن.

وأشار العيسى إلى أن أهم السلع والمنتجات بين دول مجلس التعاون الخليجي، السبائك، اللبن، الحليب، البولي إيثلين، الكابلات الكهربائية، سبائك الذهب، الأجبان، الأسمنت، سكر ناعم، الألمنيوم، دقيق الحنطة، الحديد، الزيوت، ومشتقات البترول.