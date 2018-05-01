تصفية تركة "الراجحي": بيع 50 عقارا بـ3.2 مليار ريال

أعلن مجلس تصفية الشيخ صالح الراجحي وشركة إتقان العقارية نجاح المزاد الثامن من #مزادات_التركة_العقارية والذي تم على 16 عقارا في كل من الدمام والخبر بالمنطقة الشرقية.

وشملت أراضي وعمائر وفندقا ومستشفى، وبذلك تكون القيمة الإجمالية التي حققتها مبيعات الـ ( 50 ) عقارًا في الثمانية مزادات التي أقيمت حتى الآن تجاوزت 3 مليارات و190 مليون ريال ، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وقد حضر المزاد أعضاء مجلس إدارة تصفية التركة وممثل الدائرة القضائية المختصة بالمحكمة العامة بالرياض وعدد من ممثلي وسائل الإعلام لتغطية المزاد كما حضر المزاد عدد من الورثة بالإضافة إلى حشد كبير من المزايدين ورجال الأعمال في مجال العقارات وتطويرها.

وأوضحت شركة إتقان العقارية الشركة المسوقة والمنظمة لمزادات عقارات تركة الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي بأنَّ المزاد الثامن شهد منافسة عالية بين المستثمرين لما للعقارات التي طرحت فيه من مميزات استثمارية.