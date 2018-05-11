مصر تقرر زيادة تعريفة مترو الأنفاق.. وهذه الأسعار

قررت مصر زيادة تعريفة ركوب مترو الأنفاق اعتبارا من اليوم الجمعة للمرة الثانية خلال عامين مع عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وقررت وزارة النقل المصرية ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح الجمعة.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات سيبلغ ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ خمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوى الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشا.

اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة

وقالت الوزارة إنه مراعاة للبعد الاجتماعي تقرر عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مضيفة أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة سيظل كما هو بمبلغ 33 جنيهاً وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهاً، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهاً، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيهاً.

وأضافت أن اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة سيبلغ 135 جنيها، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر "أيهما أقرب".

ولتخفيف الأعباء على المواطنين ناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب، مضيفة أن أنواع الاشتراكات للأشخاص غير الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن المرحلة الأولى حتى 8 محطات ستكون بمبلغ 360 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة ٢ جنيه بنسبة تخفيض 33%، ومرحلة ثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنين ونصف جنيه بنسبة تخفيض 50% ومرحلة ثالثة لعدد 26 محطة بمبلغ 535 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة جنيهين و97 قرشاً بنسبة تخفيض 57.5% ومرحلة رابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاثة جنيهات و89 قرش بنسبة تخفيض 44.4%.

سبب رفع الأسعار

وبررت الوزارة قرارها برفع الأسعار بأنه يأتي في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير لمستخدمي مترو الأنفاق وتطوير وتحديث أنظمة المترو وللحفاظ على هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين يومياً.

وقالت إن هناك عجزاً في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات للعامين الماليين الأخيرين يبلغ 94% وهناك خسائر متراكمة على المترو تقدر بنحو 618مليون جنيه.

يذكر أن الوزارة كانت قد قررت رفع تعريفة ركوب المترو قبل عامين لأول مرة منذ سنوات طويلة.