هؤلاء الـ10 أصحاب الرواتب الأعلى في العالم

يتربع شاب في السابعة والعشرين من عمره على عرش قائمة أصحاب الرواتب الأعلى في العالم، حيث حقق #أعلى_دخل_مالي شخصي خلال العام الماضي 2017 على مستوى الكون، إذ تلقى أكثر من نصف مليار دولار كمرتب مالي عن العام المنصرم بأكمله، ما يعني أنه كان يحصل على 42 مليون دولار شهرياً أو 1.4 مليون دولار يومياً طوال العام الماضي.

أما الشاب صاحب #أعلى_راتب_في_العالم خلال العام الماضي فهو الذي يمتلك ويدير التطبيق الذي يشغل ملايين الشباب حول العالم وهو "سناب شات"، حيث حصل إيفان سبيغل على 504.5 مليون دولار كمرتب مالي عن العام الماضي 2017 من شركة "سناب إنكوربوريشن" المالكة للتطبيق الذي أصبح أحد أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في العالم وأوسعها انتشاراً.

وبحسب قائمة وكالة "بلومبيرغ" التي اطلعت عليه "العربية.نت" لأعلى عشرة رواتب حصل عليها كبار الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة والعالم فان سبيغل يتربع على رأس هذه القائمة وبفارق شاسع عن الشخص الذي يليه، حيث يُعتبر سبيغل بهذا الدخل المالي الفلكي صاحب أعلى راتب على مستوى الكون بأكمله.

وفي تفاصيل الدخل المالي الذي حصل عليه سبيغل يتبين بأن راتبه الأساسي يبلغ 98 ألف دولار فقط، لكنه حصل على 503.2 مليون دولار نتيجة الطرح العام للشركة التي كان قد أسسها، وحصل على أكثر من مليون دولار أخرى نتيجة أعمال أخرى.

أما في المرتبة الثانية على قائمة الرواتب العشرة الأعلى في العالم فيتربع سكوت نوتال، وهو نائب الرئيس في شركة (KKR & Co)، وهي شركة متخصصة بإدارة الأصول والاستثمارات ومقرها الرئيس في نيويورك بالولايات المتحدة، وهي شركة عملاقة تدير أصولاً تبلغ قيمتها الإجمالية 148.5 مليار دولار أميركي.

وحصل سكوت نوتال على راتب مالي خلال العام الماضي 2017 بلغ 214 مليون دولار أميركي.

ويحل في المرتبة الثالثة على قائمة الرواتب العشرة الأعلى جوزيف باي، وهو نائب الرئيس في شركة (KKR & Co) ذاتها، وحصل على راتب إجمالي العام الماضي بلغ 213.5 مليون دولار.

أما في المرتبة الرابعة فجاء إيلون موسك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" ومؤسس الشركة أيضاً، وهي أشهر وأكبر شركة متخصصة بإنتاج السيارات الكهربائية في العالم، وحصل العام الماضي على راتب إجمالي بلغ 150 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الخامسة على القائمة ساندر بيتشاي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "غوغل" وحصل العام الماضي على 144 مليون دولار.

وحل بالمرتبة السادسة روب روي الرئيس التنفيذي لشركة "سويتش انكوربوريشن"، وهي شركة متخصصة في مجال الاتصالات وتتخذ من "لاس فيغاس" بولاية نيفادا الأميركية مقراً رئيسياً لها.

أما في المرتبة السابعة، فجاء ستيفن سكوارزمان، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة "بلاك ستون"، وحصل على دخل مالي خلال العام الماضي بلغ 125.5 مليون دولار أميركي.

وجاء في المرتبة الثامنة جورج روبرتس وهو أحد مؤسسي شركة (KKR & Co) وحصل على دخل مالي بلغ 121.3 مليون دولار، فيما حل تاسعاً هينري كرافيس من نفس الشركة وحصل على 121 مليون دولار خلال العام الماضي.

وأخيراً جاء في ذيل قائمة العشرة الكبار طوني ريسلر وهو رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة "آريس مانيجمنت" وحصل العام الماضي على إيرادات بلغت 108.9 مليون دولار أميركي. أما شركة (Ares Management) فهي شركة أميركية متخصصة بإدارة الأصول وتتخذ من لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية مقراً رئيسياً لها.