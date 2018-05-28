10 مدن تتصدر أعلى الرواتب عالميا.. واحدة منها عربية

خلص التقرير السنوي الصادر عن "دويتشة بنك" الألماني إلى تحديد المدن العشر التي يتمتع العاملون فيها بأعلى الرواتب على الإطلاق على مستوى العالم، وذلك بالنظر إلى #متوسط_الرواتب_المالية التي تم تسجيلها للعاملين في تلك المدينة خلال عام كامل.

ويحمل التقرير السنوي الذي يصدر في مايو من كل عام اسم "خريطة الأسعار في العالم"، ويتضمن دراسة شاملة للأسعار والرواتب في المدن الرئيسية بمختلف أنحاء العالم، على أنه يقوم بتصنيف الرواتب المالية الصافية بالنسبة للعاملين بعد خصم #الضرائب منها، ليتبين أن المدن العشر الأفضل حالاً على الإطلاق يحصل العاملون فيها على أكثر من ثلاثة آلاف دولار أميركي شهرياً.

وحلَّت مدينة عربية واحدة بين المدن العشر الأفضل من حيث الرواتب على مستوى العالم، وهي #مدينة_دبي التي تبين أن متوسط دخول العاملين فيها حالياً يبلغ 3447 دولاراً شهرياً، وتتفوق بذلك على العديد من الدول الكبرى والمهمة في العالم مثل لندن وسنغافورة وفرانكفورت.

وفيما يلي المدن العشر التي تسجل أعلى متوسطات للرواتب على مستوى العالم:

أولاً: مدينة زيورخ في سويسرا، ويبلغ متوسط الرواتب الشهرية للعاملين فيها 5764 دولارا، وهو المستوى الأعلى في العالم بأكمله.

ثانياً: سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، ومتوسط الرواتب الشهرية فيها 4974 دولارا.

ثالثاً: مدينة نيويورك الأميركية، ويبلغ متوسط راتب العامل في المدينة 4115 دولارا شهرياً.

رابعاً: مدينة سيدني الأسترالية، ويبلغ متوسط رواتب العاملين فيها 3914 دولاراً في الشهر.

خامساً: مدينة بوسطن في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط الراتب فيها 3740 دولاراً شهرياً.

سادساً: العاصمة النرويجية أوسلو، ويبلغ متوسط الراتب فيها 3664 دولاراً في الشهر.

سابعاً: شيكاغو في الولايات المتحدة، ويبلغ متوسط الراتب 3650 دولاراً شهرياً.

ثامناً: كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك، وراتب الموظف فيها بالمتوسط 3462 دولاراً شهرياً.

تاسعاً: دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبلغ #متوسط_الراتب_الشهري للعامل فيها 3447 دولاراً في الشهر، وهي بذلك الأعلى عربياً على الإطلاق، والتاسعة على مستوى العالم.

عاشراً: مدينة فرانكفورت في ألمانيا، ويبلغ متوسط راتب العاملين فيها 3389 دولاراً في الشهر الواحد.