رسوم أميركية على ألمنيوم وصلب أوروبا وكندا والمكسيك

قالت الولايات المتحدة إنها ماضية قدماً في فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والصلب من #كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، لتكون #واشنطن بذلك قد أنهت إعفاء استمر شهرين، وأيضا تمهد لحرب تجارية محتملة مع أهم حلفائها.

وأبلغ وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، الصحافيين عبر الهاتف أن رسوما نسبتها 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ستدخل حيز التنفيذ من منتصف الليل (الساعة 0400 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وقال الوزير الأميركي: "نتطلع إلى استمرار المفاوضات مع كل من كندا و#المكسيك من جانب ومع المفوضية الأوروبية من جانب آخر، لأن هناك مسائل أخرى نحتاج إلى تسويتها أيضا".

ولم يذكر تفاصيل بشأن ما يمكن للاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك القيام به لإلغاء الرسوم.