ميركل: استمرار الخلافات حول التجارة رغم "بيان السبع"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت، إن زعماء دول مجموعة السبع سيؤكدون في بيان مشترك على أهمية التجارة التي‭‭ ‬‬تستند إلى قواعد، لكنها أشارت إلى أنه ما زالت هناك خلافات بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الموضوع.

وأبلغت ميركل الصحافيين بعد مباحثات مجموعة السبع في كيبيك قائلة "بالنسبة لنا من المهم أن يكون لدينا التزام بنظام تجارة يستند إلى قواعد، وأن نواصل محاربة الحمائية، وأن نصلح منظمة التجارة العالمية".

وقالت ميركل إن هناك اتفاقا واسعا بين زعماء مجموعة السبع على ضرورة خفض الرسوم الجمركية وتقليل المعوقات التجارية الأخرى.

وأضافت "هناك مبادئ مشتركة لكن المشكلة تكمن في التفاصيل".

من جهة أخرى، أشارت ميركل إلى استمرار الخلافات حول إيران، لكنها أشارت إلى أن دول المجموعة تشارك بعضها بعضا في القلق بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني.

إلى ذلك، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، في ختام قمة مجموعة السبع في كندا، إن القمة بحثت التهديد الإيراني، إضافة إلى التطرف، مؤكداً أن المجموعة تتعهد بـ "مراقبة الطموحات النووية لإيران".

وأشار إلى ارتياحه للمناقشات "المثمرة للغاية" حول التجارة في مجموعة السبع، مؤكداً تأييده عودة روسيا إلى مجموعة الثماني، ومضيفاً أنه اقترح على مجموعة السبع إقامة منطقة للتبادل الحر.

وقال ترمب قبل مغادرته مالبي إنه اقترح على شركائه إقامة منطقة تجارة حرة لمجموعة السبع دون تعريفات أو إعانات أو حواجز. ومنح عشر نقاط على عشر نقاط لنوعية علاقاته مع القادة الآخرين، مشيراً خصوصاً إلى جاستن ترودو وإيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل.