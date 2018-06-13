المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة ويتوقع زيادتين بـ2018

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.75 إلى 2.00٪؜ وتوقع زيادتين أخريين للفائدة في 2018.

وبزيادته سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة فإن مجلس الاحتياطي تخلى عن تعهده بالإبقاء ”لبعض الوقت“ على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة بما يكفي لتحفيز الاقتصاد، وأشار إلى أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة على الأقل حتى 2020.

وتكهن مجلس الاحتياطي أيضا بوتيرة أسرع قليلا لزيادات الفائدة في الأشهر المقبلة متوقعا زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة بزيادة واحدة في السابق.

وقالت لجنة السوق المفتوحة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي في بيان بالإجماع في ختام اجتماع استمر يومين ”سوق العمل ما زالت تزداد قوة...النشاط الاقتصادي يزيد بمعدل قوي“.