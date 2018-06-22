بعد اتفاق أوبك.. الخام الأميركي يصعد 3 دولارات

واصل الخام الأميركي مكاسبه ويصعد 3 دولارات للبرميل إلى أعلى مستوى للجلسة عند 68.54 دولار.

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك قد اتفقت الجمعة على زيادة إنتاج #النفط بنحو مليون برميل يوميا من يوليو/ تموز، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "اتفقنا على حوالي مليون برميل اقترحناها".

وسعت السعودية وروسيا إلى تعديل اتفاقية تحد من الإنتاج بين أوبك ومنتجين آخرين ساهمت في الارتفاع الحاد في الأسعار، لكن إيران كانت تعارض حتى صباح الجمعة هدف مليون برميل في اليوم.

وقالت مصادر أخرى في أوبك إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.

وكشف مراسل العربية ناصر الطيبي أن الأسواق سيصلها مابين 500 إلى 600 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع المقبلة، حيث أنه ليس بمقدور كل الأعضاء زيادة الإنتاج.

واتفق وزراء المنظمة من حيث المبدأ على الوصول بمستوى الامتثال باتفاق الإنتاج إلى 100% للمجموعة ككل.

وقالت #السعودية وروسيا غير العضو في #أوبك إن زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 1% من الإمدادات العالمية، أصبحت مقترحا شبه متوافق عليه للمجموعة وحلفائها.

وتجتمع المنظمة في فيينا وسط دعوات من الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة #أسعار_الخام والحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي.

وتحتاج أوبك نظريا إلى موافقة جميع الأعضاء من أجل إبرام اتفاق، لكنها في الماضي أقرت اتفاقات بدون #إيران التي انتقدت فكرة زيادة الإمدادات في الوقت الذي تواجه فيه عقوبات من الولايات المتحدة.

وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبيل مباحثات أوبك "نحن نعد شيئا".

وقال الفالح إن أغلبية المنتجين أوصوا بزيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بشكل تدريجي وعلى أساس تناسبي وفقا للحصص المقررة.

وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يوميا. وساعد الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهرا الأخيرة، وقاد سعر النفط إلى الارتفاع إلى نحو 75 دولارا يوميا من نحو 27 دولارا في 2016.

لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا وصلت بخفض الإمدادات إلى 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة. وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت 1.9% يوم الجمعة.

ويرتكز اتفاق أوبك بضخ مزيد من الإمدادات على فكرة العودة إلى مستوى التزام كامل بالاتفاق القائم حاليا والذي يشمل تخفيضات في الإنتاج. ويزيد مستوى الامتثال الحالي 40 إلى 50% فوق المستهدف بسبب تعطل إنتاج في فنزويلا وليبيا وأنغولا.

وقال الفالح إن الزيادة الفعلية في الإنتاج ستكون أقل من الزيادة الاسمية البالغة مليون برميل يوميا.