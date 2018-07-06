بعد الصين.. روسيا تفرض رسوما إضافية على سلع أميركية

أعلنت روسيا الجمعة فرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من السلع الأميركية والتحضير لإجراءات جديدة، رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم، على وقع حرب تجارية عالمية.

وقال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم اورشكين في بيان إن "إجراءات التعويض اتخذت شكل رسوم جمركية إضافية على الواردات تراوح بين 25 و40%".

ووقع رئيس الحكومة ديمتري ميدفيديف مرسوما بهذا الصدد، ومن المفترض أن تجمع هذه الرسوم الجمركية الإضافية 87.6 مليون دولار للشركات الروسية، إلا أن هذا المبلغ لا يعوض سوى قسم بسيط من خسائر الشركات الروسية البالغة 537.6 مليون دولار، بسبب الإجراءات الأميركية.

وأوضح الوزير الروسي أن المنتجات الأميركية المعنية بهذا القرار "هي تلك التي يوجد مثيل لها يصنع في روسيا"، وهي في غالبيتها تكنولوجيات مرتبطة ببناء الطرق، ومعدات لصناعة المحروقات، وأدوات لمعالجة المعادن والحفر بالصخور، إضافةً إلى الألياف البصرية.

وتابع وزير الاقتصاد الروسي أن "الرسوم الجمركية الإضافية ستدعم الشركات الروسية التي تصنع منتجا مشابها. ويمكن أن تحل مكان المعدات الأميركية في السوق الداخلية".

وأضاف أن روسيا تنوي اتخاذ إجراءات إضافية تستهدف الولايات المتحدة حتى العام 2024.

وفي نهاية حزيران/يونيو أعلنت الحكومة الروسية أنها لجأت مع دول أخرى إلى منظمة التجارة العالمية للاعتراض على الرسوم الأميركية على الصلب والألمنيوم.

وأطلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ مطلع العام 2018 حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على منتجات كندية وأوروبية وصينية، معتبراً أن هناك خللا في الميزان التجاري لغير صالح الولايات المتحدة.