مصر تفتتح 3 محطات كهرباء عملاقة تضيف 50% للإنتاج

افتتح الرئيس #المصري عبد الفتاح السيسي، ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء نفذتها شركة #سيمنز_الألمانية وبلغت كلفتها 6 مليارات يورو.

وخلال احتفال أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة التي يجري تشييدها حاليا، افتتح السيسي عددا آخر من #مشروعات_الكهرباء عبر الفيديو كونفراس في مناطق أخرى، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وقامت شركة #سيمنز ببناء المحطات الثلاث التي تعمل بالغاز لتوليد 14400 ميغاوات سنويا. وأقيمت المحطات الثلاث في العاصمة الإدارية، وفي غرب مدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل، وفي بني سويف جنوب القاهرة.

وستضيف الـ3 محطات الكهربائية الجديدة، 50 % تقريبًا، من إنتاج مصر من الكهرباء سابقا.

وكانت شركة "أوراسكوم كونستركشن" المقاول الذي نفذ محطتين من المحطات الثلاث. وقال أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "العربية"، إن تركيز "أوراسكوم كونستركشن" قائم على الطاقة المتجددة حالياً، حيث تنفذ محطة للرياح بطاقة 250 ميغاوات، وهي أكبر من المحطة التي تم افتتاحها أمس، ومن المتوقع دخولها إلى الشبكة في النصف الثاني من 2019، إلى جانب تطوير محطة أخرى بطاقة 500 ميغاوات ستدخل الشبكة خلال سنتين ونصف السنة من الآن.

وأشار إلى أن قيمة مشاريع "أوراسكوم كونستركشن" قيد التنفيذ تبلغ 5 مليارات دولار، لافتاً إلى أن مشاريع البنية التحتية في المنطقة العربية هي الدافع للنمو في ظل الحاجة إلى مزيد من تلك المشاريع.

وافتتح السيسي أيضاً المرحلة الثانية من محطة توليد الطاقة من #الرياح في منطقة جبل الزيت على البحر الأحمر، وتم إنجازها بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتنمية.

كما افتتح الرئيس المصري أعمال زيادة قدرات محطات أخرى، وإنشاء محطات محولات لنقل الكهرباء.

وقال السيسي إن هناك مشكلات كان ينبغي حلها "منذ فترة طويلة"، في إشارة إلى تطوير قدرات توليد الكهرباء وشبكات نقل التيار.

وحضر رئيس مجلس إدارة شركة سيمنز جو كايزر الاحتفال.

وأكد وزير الكهرباء محمد شاكر أن المحطات العملاقة الثلاث ستتيح توفير ما قيمته مليار يورو سنويا من الغاز.

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان أن المحطات الجديدة ستوفر للبلاد فائضا بنسبة 25% من #الكهرباء سيستخدم "لتلبية الاحتياجات المستقبلية"، كما سيوجه جزء منه "للتصدير".