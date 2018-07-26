السعودية تعلق شحنات النفط الخام عبر باب المندب

أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر في مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة.

وقال الوزير إنه وحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي لـ"تحالف دعم الشرعية في اليمن" تعرضت ناقلتا #نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل #البحري (البحري) تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح هذا الأربعاء (بتوقيت المملكة) بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان سيؤدي إلى #كارثة_بيئية.

وقال الوزير الفالح إن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب بشكلٍ فوري ومؤقت، إلى أن تصبح الملاحة فيه آمنة، مؤكداً أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية #التجارة_العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.