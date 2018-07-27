ترمب: ارتفاع نسبة النمو الأميركي.. معجزة اقتصادية

أشاد الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب الجمعة بارتفاع نسبة النمو الأميركي إلى 4,1% في الفصل الثاني، واصفا الأمر بـ"المعجزة" الاقتصادية، ومؤكدا أنه "ليس نتيجة ستحصل مرة واحدة".

وأضاف ترمب: "مع التوصل إلى اتفاقات تجارية إضافية سنحقق أرقاما أعلى"، مضيفا أن النمو في الفصل الثالث سيكون "جيدا بشكل استثنائي".

ونما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات في الربع الثاني من العام في الوقت الذي عزز فيه المستهلكون الإنفاق، وسارع المزارعون إلى شحن فول الصويا للصين لتفادي رسوم تجارية فرضتها بكين دخلت حيز التنفيذ في أوائل يوليو/تموز.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني اليوم الجمعة، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 4.1 بالمئة في الوقت الذي ارتفع فيه الإنفاق الحكومي أيضا، وذلك أقوى أداء يحققه الاقتصاد الأميركي منذ الربع الثالث من عام 2014.

وجرى تعديل النمو في الربع الأول بين يناير/كانون الأول ومارس/آذار بالرفع إلى 2.2 بالمئة من الوتيرة البالغة اثنين بالمئة في التقديرات السابقة.

وبالمقارنة مع الربع الثاني من 2017، نما الاقتصاد 2.8 بالمئة. وزاد الناتج 3.1 بالمئة في النصف الأول من 2018، ما يضع الاقتصاد على مسار تحقيق معدل النمو السنوي المستهدف من إدارة ترمب والبالغ ثلاثة بالمئة.