قصة أكبر خسارة في تاريخ فيسبوك.. 120 ملياراً بيوم واحد

خسرت أسهم شركة فيسبوك ما مجموعه 120 مليار دولار في جلسة واحدة من بورصة ناسداك الأميركية، وهي أكبر خسارة للشركة منذ تأسيسها وربما واحدة من أكبر خسائر الشركات الأميركية في التاريخ الحديث.

بدأ تراجع أسهم فيسبوك في الأسواق بعد إقفال يوم أمس، حيث أجرى مؤسس الشركة مارك زوكربيرغ محادثة هاتفية مع المحللين والمستثمرين بدأت في الساعة الخامسة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وقال إن الربع المنصرم كان جيّداً للشركة، وتحدث عن تطوّر المداخيل ونجاح تطبيق إنستغرام في ظل الشركة وإن التطبيق المتخصص بالصور والفيديو ما كان لينجح لولا رعاية فيسبوك التي اشترت التطبيق منذ حين.

بعد 12 دقيقة بدأت رئيسة الشركة شيريل ساندبرغ بالتحدث عن النجاحات، وهذا ما تعوّد عليه المستثمرون في هذه الاتصالات الهاتفية بين الشركة والمستثمرين.

يتحدث وينهار السهم

بدأت المفاجآت عندما شرع دايفيد وهمر، مسؤول المالية في فيسبوك، في التحدث عند الساعة 5:20 بعد الظهر، وقال إن المداخيل في أوروبا بدأت بالتراجع بسبب قوانين الخصوصية الجديدة.

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كانت هذه مفاجأة كبيرة، لأن انطباع المستثمرين كان أن القوانين الأوروبية التي بدأت تأخذ مفعولها في شهر مايو الماضي لن تؤثّر على الإعلانات والمداخيل إلا بنسبة قليلة، أو أنها لن تؤثّر أبداً.

ثم أعلن مسؤول المالية في فيسبوك أن المداخيل تباطأت في الربع الثاني من العام، وستتابع التباطؤ في الربع الثالث والرابع من العام 2018، ثم أشار إلى أن الإعلانات بالصيغ الجديدة على "إنستغرام ستوريز" لم تجلب الإعلانات التي كانت متوقعة. كانت توقعات المستثمرين مختلفة تماماً، وكانوا يعتبرون أن الإعلانات الجديدة ستكون ناجحة مثلما هي على البث الرئيسي لفيسبوك وإنستغرام.

وأضاف دايفيد وهمر مفاجأة أخيرة، وهي أن فيسبوك سيشهد انخفاضاً في "هوامش التشغيل" خلال السنوات المقبلة.

أنهى مسؤول المالية مقدمته الساعة 5:30 بتوقيت الساحل الشرقي وكان سعر أسهم فيسبوك في الأسواق الإلكترونية قد انخفض 16%.

متابعة الانهيار

بدأت جلسة الأسئلة والأجوبة واستمرّت حتى الساعة 5:52 بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي فصّلت الجلسة، وفي هذا الوقت وصل الانخفاض إلى 24% من سعر السهم.

يوم الخميس ومع فتح الأسواق انهار السهم وبنهاية الجلسة وصلت الخسائر إلى 19%، وخسرت الشركة 100 مليار دولار من قيمة أسهمها في السوق، فيما خسر المستثمرون الكبار من أصحاب الشركة مثل مارك زوكربيرغ قرابة 20 ملياراً.

الخبر الجيّد هنا أن انهيارات مماثلة وقعت من قبل لشركات عملاقة، فشركة مايكروسوفت خسرت في العام 2000 مليارات الدولارات، المرة الأولى خسرت في شهر أبريل 70 مليار دولار في يوم واحد، وكررت الخسارة بـ 55 ملياراً في الشهر ذاته، وكذلك شركة "آبل" التي خسرت شهر يناير 2013 قرابة 55 ملياراً في يوم واحد، فيما خسرت "شركة إنتل" أكثر من سبعين ملياراً في يوم واحد من شهر سبتمبر 2000.

سيبقى يوم 26 يوليو 2018 علامة فارقة في تاريخ شركة فيسبوك أياً كان مستقبل هذه الشركة العملاقة، ففي يوم 25 يوليو كان سعر سهم فيسبوك في سوق ناسداك 217 دولاراً، وفي اليوم التالي انحدر إلى 176 دولاراً.