آبل تكسر الرقم القياسي بقيمة سوقية تبلغ تريليون دولار

سجَّلت القيمة السوقية لـ"آبل" تريليون دولار، لتصبح أول شركة مدرجة في الولايات المتحدة تبلغ هذا الحاجز القياسي.

وقفز سهم "آبل" (AAPL.O) بنحو 3% خلال تداولات الخميس، وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 207.05 دولار، وهو المستوى الذي يعني تحقيق القيمة السوقية التريليونية، قبل أن يقلص مكاسبه ويتراجع إلى 206.5 دولار.

وبناءً على أسهم "آبل" التي يبلغ عددها نحو 4.8 مليار سهم وبسعر 207.05 دولار المشار إليه، تكون الشركة المنتجة لـ"آيفون" قد حققت تريليون دولار.

وتأتي مكاسب "آبل" بعد تحقيق الشركة نتائج أعمال إيجابية خلال الربع السنوي المالي الثالث المنتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران بفعل مبيعات قوية لـ"آيفون إكس".

وارتفعت أرباح مجموعة "آبل" في الفصل الأخير بأكثر من 30%، مسجلة 11.5 مليار دولار، متفوقة على توقعات السوق برغم أن مبيعاتها من هواتف «آيفون» كانت من دون توقعات المحللين.