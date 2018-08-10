بعد تغريدة ترمب.. الليرة التركية تتراجع بـ 19%

سجلت الليرة التركية، الجمعة، هبوطا حادا بنسبة 19% في يوم واحد مقابل الدولار بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستوردين من تركيا.

وتم التداول بالعملة الوطنية بمستوى 6,6115 ليرة للدولار الواحد في الساعة 13,35 توقيت غرينتش، بعدما وصلت إلى 6,87 ليرة للدولار إثر إعلان ترمب.

وقال الرئيس الأميركي إنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20 بالمئة، والصلب 50 بالمئة مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي، بسبب احتجاز تركيا لقس أميركي وخلافات دبلوماسية أخرى.

وقال ترمب في تغريدة على تويتر "أصدرت للتو أمرا بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا، في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعا سريعا أمام دولارنا القوي جدا!".

وأضاف "رسوم الألمنيوم ستصبح 20 بالمئة، والصلب 50 بالمئة.. علاقاتنا مع تركيا ليست جيدة حالياً!".