مسؤول صيني سيتوجه إلى واشنطن لبحث الأزمة التجارية

تعتزم الصين إرسال مفاوض رفيع إلى الولايات المتحدة أواخر شهر آب/أغسطس لاستئناف المحادثات التجارية، وفق ما أفادته وزارة التجارة الصينية، الخميس، وهو سيكون أول لقاء علني منذ أسابيع حول الأزمة التجارية المتصاعدة بين البلدين.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن نائب وزير التجارة الصيني، وانغ شووين، سوف يلتقي المسؤول الأميركي الرفيع في وزارة الخزانة الأميركية، ديفيد مالباس، بدعوة من الولايات المتحدة.

وأضاف البيان "يؤكد الجانب الصيني أنه يعارض ممارسات الأحادية والحمائية التجارية، ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة".

وتابع "الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة".

وعقد وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، في حزيران/يونيو الماضي محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني لو هي في بكين.

لكن المحادثات فشلت بتخفيف التوتر، مع فرض الولايات المتحدة رسوماً على بضائع صينية بقيمة 34 مليار دولار في بداية تموز/يوليو، ما استدعى رداً انتقامياً من الصين على بضائع بقيمة مماثلة على قاعدة الدولار مقابل الدولار.

ويخطط الطرفان لجولة جديدة من تبادل فرض الرسوم الجمركية في 23 آب/أغسطس ستطال بضائع صينية بقيمة 16 مليار وأخرى أميركية بنفس القيمة.