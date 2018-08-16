"الأهلي" و"برقان" يؤكدان سلامة العمليات في تركيا

أكد البنك الأهلي التجاري أن أثر انخفاض الليرة التركية على مركزه المالي وجودة أصوله غير جوهري، خاصة أن أرباح بنك #تركيا فينانس تشكل فقط 2.7% من أرباحه. كما أن حصة #البنك_الأهلي_التجاري في بنك تركيا فينانس والتي تتجاوز 67% لا تمثل أكثر من 3.7% من صافي أصوله.

وأكد البنك الأهلي وبنك تركيا فينانس الاستمرار بالاحتفاظ بنسب مرتفعة من تغطية السيولة وكفاية رأس المال تتجاوز المتطلبات الرقابية.

إلى ذلك، أعلن #بنك_برقان التابع لمجموعة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) أن معدلات الربحية لبنكها التابع في تركيا لم تتأثر بشكل محرز، نتيجة تقلبات أسعار العملة التركية.

وأفادت المجموعة بأن قرارها بتحويط استثماراتها برأسمال بنك برقان تركيا بالكامل أدى إلى حماية البنك من تقلبات #أسعار_العملات.

وأوضح البنك أنه كان متحفظا جداً في عملية انتقاء وبناء محفظته الائتمانية، حيث تمكن من الوصول إلى معدلات نسب للقروض المتعثرة أقل من تلك الموجودة في السوق التركي.