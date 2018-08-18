الفالح: أرامكو ملتزمة بتلبية الطلب على النفط مستقبلا

قال وزير الطاقة السعودي، #خالد_الفالح، في تقرير لشركة #أرامكو إن شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة تظل ملتزمة بتلبية الطلب على النفط "حاضرا ومستقبلا" عبر مواصلة الاستثمار.

ونقل التقرير السنوي لعام 2017 عن الفالح، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشركة، قوله إن أرامكو "واصلت استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس".

وقالت أرامكو في التقرير إنها اكتشفت حقلين حديثا هما ⁧#حقل_السكب⁩ جنوب شرقي حرض و ⁧#حقل_الزُمول⁩ في ⁧#الربع_الخالي⁩ إضافة لـ ⁧#مكمن_الجوف⁩ للغاز في ⁧#حقل_السهباء⁩.

وأوضح الفالح أن موجة تراجعات ⁧#النفط⁩ أدت لخسارة القطاع استثمارات بتريليون دولار عالميا.

ولفت إلى أن جاهزية قطاع ⁧النفط⁩ لمواجهة التحديات المستقبلية موضع تساؤل في ظل تراجع الاستثمارات إثر موجة تراجعات النفط.

⁧وأكد وزير الطاقة السعودي أن أرامكو⁩ ستواصل الاستثمار بحكمة وستحافظ على الالتزام بالوفاء باحتياجات الطاقة العالمية.

‏وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في التقرير "اكتشفنا حقلين نفطيين جديدين في 2017 وبدأنا إنتاج الغاز غير التقليدي للمرة الأولى في تاريخ ⁧#السعودية⁩".

‏وقدرت #أرامكو_ احتياطياتها من النفط المكافئ بنحو 333 مليار برميل في 2017.

وبلغ متوسط إنتاج النفط 10.2 مليون برميل يوميل في 2017.

وقالت الشركة في التقرير إنها جهزت في العام الماضي حقل الغاز غير المصاحب في مدين لإنتاج 75 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب يوميا و4500 برميل من المكثفات يوميا.

ومدين أحد حقول الغاز الجديدة الواقعة في شمال غربي المملكة لإنتاج الغاز لمحطات الكهرباء ومن المحتمل أن يورد الغاز إلى قطاعات أخرى في المنطقة الغنية بمكامن خام الحديد. واكتشف الحقل في ثمانينيات القرن الماضي وبه احتياطيات كبيرة.