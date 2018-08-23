الليرة التركية تنهي جلسة التداول بمزيد من الانخفاض

أنهت العملة التركية جلسة التداول، الخميس، منخفضة 1.44% عند 6.12 ليرة مقابل الدولار، مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير القس الأميركي دون بادرة حل.

وقالت أنقرة إن واشنطن تشن "حرباً اقتصادية" ولا تبدي احتراماً للنظام القضائي فيما يتعلق بقضية أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهاب، وهي القضية التي أضرت بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وفقدت الليرة 37% من قيمتها منذ بداية العام، في أزمة أثارتها مخاوف من تأثير الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية، وتفاقمت جراء النزاع مع واشنطن.