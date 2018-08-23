ترمب في تصريح خطير: إن تم عزلي.. أسواق المال "ستنهار"!

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، في مقابلة بثت الخميس أن أسواق المال "ستنهار" في حال تم عزله، في سياق تصريحات محاميه السابق، مايكل كوهين، الذي انقلب ضده.

وجاء في تصريحات ترمب، لشبكة "فوكس أند فريندس" التلفزيونية: "أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار".

وتابع: "أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جدا".

وكان ترمب يرد على سؤال حول متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه بهدف "التأثير على الانتخابات" الأميركية.

وكان المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، مايكل #كوهين، قد أقر أمس الأول الثلاثاء، بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل حملات انتخابية خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما قد يؤدي إلى توريط رئيسه السابق.

موضوع يهمك أقر المحامي الشخصي السابق للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، مايكل #كوهين، الثلاثاء، بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال... محامي ترمب السابق يعترف.. الاحتيال والمال والانتخابات أميركا

وخلال جلسة استماع أمام قاضي محكمة مانهاتن، ويليام باولي، أقر كوهين بالذنب في خمس تهم بالاحتيال الضريبي وواحدة بالاحتيال المصرفي وتهمتين بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

كما قال للقاضي #الفيدرالي إنه سدد، بطلب من ترمب، مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا أنهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك في محاولة لشراء سكوتهما، "بهدف التأثير على الانتخابات".

ولم يحدد كوهين اسمي المرأتين، لكن مبلغاً يتوافق مع ما قيل إنه قد تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، قبل الانتخابات كي تلتزم الصمت حول مزاعمها بقضاء ليلة مع ترمب، والمبلغ الآخر مع ما قيل إن عارضة بلايبوي السابقة، كارين ماكدوغال، قد تقاضته.

وتأتي ادعاءات كوهين، التي توحي بأن ترمب يمكن أن يكون قد اقترف جرماً، من رجل أعلن يوماً أنه مخلص لترمب إلى درجة أنه مستعد "أن يتلقى رصاصة دفاعاً عن الرئيس".