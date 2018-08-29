"موديز" ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية

رفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتماني عند B3.

وقالت إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية.

وأضافت أن ثمة بوادر على أن إصلاحات في بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية في مصر.

وقالت "موديز" إن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير، فيما تظل مخاطر إعادة التمويل تمثل تحدياً رئيسياً للتصنيف الائتماني لمصر في ظل بيئة مالية عالمية "مضطربة".

وأضافت أن التقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدراً من الاستقرار المالي، مؤكدة أن ثمة قدرا من الاستقرار السياسي قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية في اتجاهها.