أسهم أميركا تهوي وأكبر خسارة أسبوعية لـS&P منذ مارس

هوت الأسهم الأميركية، الجمعة، وسط موجة مبيعات واسعة قادتها انخفاضات في أسهم شركات كبرى للإنترنت والتكنولوجيا.

وسجل المؤشر #ستاندرد_آند_بورز 500 القياسي أكبر هبوط أسبوعي من حيث النسبة المئوية منذ مارس مع اضطراب بورصة #وول_ستريت بفعل مخاوف بشأن التوترات التجارية بين #الولايات_المتحدة والصين ومسار أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر #داو_جونز الصناعي منخفضاً 558.72 نقطة، أو 2.24%، إلى 24388.95 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 62.87 نقطة، أو 2.33%، لينهي الجلسة عند 2633.08 نقطة.

وهوى المؤشر #ناسداك المجمع 219.01 نقطة، أو 3.05%، ليغلق عند 6969.25 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع هبوط ناسداك 4.9% وستاندرد آند بورز 4.6% وداو جونز 4.5%.