محكمة يابانية ترفض طلب تمديد توقيف كارلوس غصن

رفضت محكمة يابانية، الخميس، طلب الادعاء العام تمديد فترة توقيف رئيس نيسان السابق، كارلوس غصن، بعد احتجازه بسبب مخالفات مالية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه قد يطلق سراحه بكفالة بحلول يوم الجمعة.

وقالت محكمة منطقة طوكيو إن طلب تمديد توقيف غصن في 20 كانون الأول/ديسمبر "رُفض". وذكرت إذاعة "أن أتش كاي" الرسمية أن غصن قد يخرج بكفالة بحلول الجمعة.

وكان الإدعاء الياباني قد وجه تهمة لرئيس مجلس الإدارة السابق لـ "نيسان" بشأن إفصاحه عن راتب أقل من الراتب الحقيقي،في الفترة المتراوحة بين عام 2010 وعام 2015 وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عشر سنوات.

كما لحقت التهم بشركة #نيسان نفسها لدورها في تقديم تقارير مالية مغلوطة عن تلك الفترة، مع تحول التركيز أيضا الى دور الرئيس التنفيذي في تمرير هذه المخالفات.

إضافة إلى ذلك، تم توجيه تهم جديدة إلى كارلوس غصن تتعلق بإفصاحات خاطئة حول ما تقاضاه لثلاث سنوات إضافية حتى مارس 2018.