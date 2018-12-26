الخطوط السعودية تنقل 2.5 مليون مسافر خلال شهر

عززت #الخطوط_السعودية أداءها المتنامي منذ بداية العام الحالي بتحقيق معدلات تشغيلية عالية على شبكة رحلاتها الدولية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين فاقت المعدلات العالمية.

وحققت الخطوط السعودية، قفزة كبيرة في عدد الضيوف، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لتواصل بذلك رفع أرقام عملياتها التشغيلية على القطاع الدولي وبنسب تفوق معدلات نمو حركة النقل الجوي عالميا.

وأوضح تقرير الأداء التشغيلي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي خلال شهر نوفمبر 2018، نقل أكثر من 2.532 مليون ضيف على 16.9 ألف رحلة، ليرتفع عدد الضيوف المنقولين على جميع رحلات "السعودية" الداخلية والدولية منذ بداية العام إلى 31.1 مليون ضيفاً بمعدل يومي يتجاوز 93 ألف ضيف، وتجاوز عدد الرحلات التي تم تشغيلها حتى الآن 196 ألف رحلة بمعدل يصل إلى 588 رحلة يوميا.

كما سجّل القطاع الدولي في ذات التقرير خلال شهر نوفمبر نموا بنسبة 10% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث تم نقل 1.22 مليون ضيف على 6500 رحلة، ليرتفع عدد الضيوف على الرحلات الدولية منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر إلى أكثر 15.7 مليون ضيف تم نقلهم على 82 ألف رحلة.

وكان معدل #الأداء_التشغيلي للقطاع الدولي قد سجل قفزة كبيرة خلال شهر أكتوبر الماضي وبنسبة تجاوزت 19% مقارنة بالشهر المقابل من العام الماضي، حيث تم نقل 1.13 مليون ضيفا على شبكة الرحلات الدولية من مجموع 2,543 مليون ضيفا تم نقلهم على 16.7 رحلة.

وتعمل "السعودية" بشكل متواصل على التوسع في التشغيل الدولي وزيادة حصتها في هذا القطاع عبر الاستثمار الأمثل للأسطول الحديث والتشغيل إلى وجهات دولية جديدة، بالإضافة إلى التطوير المستمر لجدولة الرحلات على مدار العام بما يحقق أفضل عائد تشغيلي، وذلك بعد أن ضخت ملايين المقاعد على شبكة رحلاتها الداخلية وأصبحت الحجوزات بين المحطات الداخلية متاحة ومتوفرة في جميع الأوقات.

ويأتي تحقيق "السعودية" لهذه المعدلات التشغيلية المرتفعة والقفزة الكبيرة في أرقام القطاع الدولي متوجا لأداء متميز من بداية العام الجاري، تمثل في اتمام استلام 50 طائرة من شركة #إيرباص من طرازي A330 الإقليمية الجديدة كليا، وA320 والتي تم توقيع اتفاقيتها خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للعاصمة الفرنسية باريس، وتمثل في تدشين أربع وجهات دولية جديدة (فيينا، أربيل، سورابايا، مكسر) وإعادة التشغيل إلى كالوكت في الهند، إضافة إلى التحسين المستمر في منظومة الخدمات وتطوير المنتجات ومن خلاله حازت الخطوط السعودية على عدة جوائز دولية كان آخرها جائزة أكثر شركات الطيران تحسنا في آسيا والباسيفيك خلال عام 2018.

كما أطلقت الخطوط السعودية خلال شهر فبراير الماضي مبادرة TOP5 التي تتضمن نقلة نوعية وكبيرة في تطوير الخدمات في كافة مواقع الخدمة وتقديم ضيافة متميزة على متن الطائرة وفق خدمة "بيسترو" العالمية إلى جانب أصالة وكرم الضيافة السعودية للانضمام لنادي النخبة على مستوى شركات الطيران العالمية، كما بدأت "السعودية" تزويد طائرات أسطولها بأحدث تقنية الاتصالات الفضائية بما يتيح لضيوفها الاستمتاع بخدمات إنترنت عالي السرعات تتجاوز سرعته 50 ميغابايت في الثانية، والاتصال الهاتفي ومتابعة البث التلفزيوني المباشر.