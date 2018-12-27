موجودات "ساما" عند 1.924 تريليون ريال بنهاية نوفمبر

كشفت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، هبوط الموجودات إلى 1.924 تريليون في نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع 1.931 تريليون في شهر أكتوبر الذي سبقه.

وكشفت البيانات التي اطلعت عليها "العربية.نت"، ارتفاع الموجودات بنحو 7.46 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2018، مقارنة مع شهر نوفمبر من العام الماضي والتي كانت عند 1.911 تريليون ريال.

وتراجع إجمالي الموجودات لدى النظام المصرفي في نهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 3.785 تريليون ريال، مقابل 3.787 تريليون ريال، في نهاية أكتوبر بتراجع طفيف 0.04%.

وكشفت البيانات ارتفاع قيمة مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 303.168 مليار ريال، مقابل 301.087 مليار ريال في شهر أغسطس بارتفاع 0.7%.