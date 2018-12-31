طوكيو.. تجديد حبس كارلوس غصن 10 أيام

قالت محطة "اساهي" التلفزيونية اليابانية، اليوم الاثنين، إن محكمة طوكيو الجزئية جددت حبس رئيس شركة نيسان موتور المقال كارلوس غصن 10 أيام.

ويواجه غضن اتهامات بجعل شركة نيسان لصناعة السيارات تتحمل خسائر استثمار شخصي بلغ حجمها 1.85 مليار ين (16.8 مليون دولار).

ويعني هذا التمديد أن غصن سيظل في مركز الاحتجاز الرئيسي بطوكيو المحبوس فيه منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قالت في تقرير منذ يومين، إن شركة نيسان اليابانية لصناعة السيارات وسعت تحقيقها في الشؤون المالية للرئيس السابق لمجلس إدارتها كارلوس غصن.

وأضافت أن تحقيق نيسان بشأن غصن يشمل تعاملاته مع شركاء أعمال في الهند، وأجزاء أخرى في آسيا، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية.