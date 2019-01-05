ترمب: نستطيع التوصل إلى اتفاق مع الصين

أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، ثقته في إمكان التوصل إلى اتّفاق تجاري مع الصين ووضع حدّ للحرب التجارية التي أعلنها على بكين.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، قبل ثلاثة أيام من بدء أول مفاوضات في بكين، الاثنين، بين موظّفين كبار أميركيين وصينيين، "أعتقد أننا نستطيع التوصّل إلى اتفاق مع الصين".

وتابع "لدينا مفاوضات تجاريّة مكثّفة حالياً مع الصين. الرئيس شي (جينبينغ) منخرط جداً مثلي تماماً. نحن نتفاوض على أعلى مستوى، والأمر يسير بشكل جيد جداً".

وتبادلت واشنطن والصين فرض رسوم جمركية على سلع تفوق قيمتها 300 مليار دولار العام الماضي، ما تسبّب بنزاع تجاري بدأ يؤثّر في الأرباح وأدى إلى هبوط أسواق المال.

وشنّ ترمب الحرب التجارية إثر شكاوى متعلّقة بممارسة صينية غير نزيهة، وهي مخاوف عبّر عنها أيضاً الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما.

لكن منذ اتّفاق الرئيسين الصيني والأميركي على هدنة على هامش قمة مجموعة الدول العشرين في بوينس آيرس، برزت مؤشرات إلى حصول تقدّم وسط غياب أيّ تهديدات جديدة من جانب ترمب.