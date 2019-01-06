ابن كارلوس غصن: الادعاء طلب أمرا غريبا من أبي

قال ابن رئيس شركة "نيسان" المقال كارلوس غصن لصحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية الأسبوعية، إن الادعاء الياباني يريد من والده أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية.

وقد تم احتجاز غصن في مركز احتجاز في طوكيو منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مزاعم عدم الإبلاغ عن دخله في "نيسان موتور". ويواجه أيضاً اتهاماً بارتكاب خرق جسيم للأمانة في قضية تحويل خسائر استثمار شخصي إلى حسابات "نيسان". وينفي غصن الاتهامات.

ولم تسمح السلطات اليابانية لأنتوني غصن (24 عاماً) برؤية والده الذي قال إنه فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه، إذ يتناول 3 أطباق من الأرز يومياً في الاحتجاز.

وفي أول مقابلة منذ أن ألقت السلطات اليابانية القبض على والده أثناء خروجه من طائرته الخاصة، قال أنتوني غصن إن والده سيناضل من أجل إثبات براءته.

وبسؤاله عما إذا كان والده يتحدث اليابانية، أجاب أنتوني غصن بأن والده لا يتحدث اليابانية، مضيفاً: "المفارقة أن الاعتراف الذي يريدونه أن يوقع عليه مكتوب باللغة اليابانية فقط".