دراسة تؤكد.. الروبوتات ستكون زميلتكم ولن تحل محلكم

قالت شركة "مانباور" للتوظيف في دراسة مسحية نشرت أمس الجمعة، إن المخاوف بأن الروبوتات ستسرق وظائف الناس لا أساس لها مع تزايد عدد الشركات التي تخطط لزيادة القوى العاملة أو الحفاظ عليها نتيجة التشغيل الآلي.

واستطلع التقرير آراء 19 ألف شركة في 44 دولة وخلص إلى أن 69% من الشركات تعتزم الحفاظ على حجم قوتها العاملة بينما أرادت 18% من الشركات تعيين المزيد من الأشخاص نتيجة التشغيل الآلي. وكانت هذه أعلى نتيجة في ثلاث سنوات.

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وأضاف التقرير أن 24% من الشركات التي ستستثمر في التشغيل الآلي والتقنيات الرقمية خلال العامين المقبلين تعتزم زيادة الوظائف مقارنة بنحو 18% من الشركات التي لن تستثمر في التشغيل الآلي.

وقالت 9% من الشركات فحسب في المسح السنوي إن التشغيل الآلي سيؤدي بشكل مباشر إلى خسارة وظائف، بينما قالت 4% من الشركات إنها لا تعرف بعد ما التأثير الذي سيحدثه ذلك.

وفي هذا السياق، قال جوناس برايسينج رئيس مجلس إدارة مجموعة "مانباور": "المزيد والمزيد من الروبوتات تنضم للقوى العاملة لكن كذلك البشر".