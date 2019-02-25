ترمب: قمة متوقعة مع الصين تنهي حربنا التجارية

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقد قمة للتوقيع على اتفاق مع الصين، ينهي الحرب التجارية.

وكان ترمب قد أعلن أن بلاده ستؤجل زيادة الرسوم الجمركية على صادرات صينية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار كانت مقررة سابقاً، وذلك بعد تحقيق "تقدم كبير" في المفاوضات التجارية بين البلدين، فيما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن الطرفين حققا تقدما بشأن "قضايا محددة" مثل نقل التكنولوجيا وحماية الملكية الفكرية والعوائق التجارية غير المتعلقة بالرسوم وقطاع الخدمات والزراعة وأسعار صرف العملات.

I am pleased to report that the U.S. has made substantial progress in our trade talks with China on important structural issues including intellectual property protection, technology transfer, agriculture, services, currency, and many other issues. As a result of these very...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

وكشف ترمب عن عزمه عقد قمة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في منتجعه في مارالاغو في فلوريدا من أجل إبرام اتفاق نهائي. وكتب ترمب على "تويتر": "يسرني أن أبلغكم أن الولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً في المحادثات التجارية مع الصين حول قضايا هيكلية هامة، بينها حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات والعملة وقضايا أخرى عديدة".

وأضاف: "كنتيجة لهذه المحادثات المثمرة جداً، سأقوم الآن بتأجيل فرض الزيادة الأميركية على الرسوم الجمركية التي كانت مقررة في الأول من مارس. وعلى افتراض تمكن الطرفين من تحقيق المزيد من التقدم، سوف نخطط لعقد قمة بيني وبين الرئيس شي (جينبينغ) في مارالاغو لإبرام اتفاق. نهاية أسبوع جيدة جداً للولايات المتحدة والصين".

....productive talks, I will be delaying the U.S. increase in tariffs now scheduled for March 1. Assuming both sides make additional progress, we will be planning a Summit for President Xi and myself, at Mar-a-Lago, to conclude an agreement. A very good weekend for U.S. & China! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 24, 2019

وكان ترمب قد أعرب عن تفاؤله حول المفاوضات، الجمعة، بعد لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، وقد اختتمت المفاوضات الأحد.

يضاف إلى ذلك أن الرسالة التي سلمها ليو إلى ترمب من الرئيس الصيني عكست نبرة إيجابية، حيث أمل الرئيس الصيني بمحافظة المفاوضات على "سلوك فيه احترام وتعاون متبادل وحلول مربحة للطرفين".

وقال ترمب، الجمعة، إن اتفاقاً حول التلاعب بسعر العملات سوف يتم تضمينه للميثاق التجاري، لكن ما عدا ذلك فإن تفاصيل قليلة فقط خرجت إلى العلن.

وأدت الحرب التجارية بين البلدين إلى زعزعة الأسواق العالمية، ودفعت جهات عديدة إلى التحذير من مخاطرها على الاقتصادات العالمية.