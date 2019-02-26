ماذا قال التويجري بعد منح رخصة لبنك ستاندرد تشارترد؟

أكد وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري، أن اختيار ستاندرد تشارترد للسعودية يعكس ثقة المصرف بالبيئة التشريعية للمملكة.

وأوضح التويجري في حديث لـ"العربية" أن دخول بنوك عالمية إلى السوق المصرفية السعودية سيشكل إضافة إلى العمل المصرفي في البلاد.

كما اعتبر أن دخول المصارف الكبرى إلى السعودية، يأتي في سياق التطلع إلى تمويل المشاريع الكبرى، ومنها مشاريع دولية بجانب انضمام المملكة إلى مؤشرات الأسواق الناشئة على مستوى السوق المالية.

ورأى التويجري أن دخول بنوك كبرى تعمل بمعايير عالمية إلى المملكة، له انعكاسات مهمة على البيئة التنظيمية وتطوير المنافسة، واقتناص فرص التمويل وتطوير القطاع المالي.

وكان مجلس الوزراء في #السعودية قرر بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرع له في المملكة.

وفوض مجلس الوزراء وزير المالية محمد الجدعان بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة.

وبحسب موافقة مجلس الوزراء، ستنسق مؤسسة النقد العربي السعودي #ساما مع البنك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.