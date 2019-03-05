مفاجأة.. أنباء عن إطلاق سراح كارلوس غصن اليوم

قال محامي كارلوس غصن رئيس شركة نيسان المقال الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية إن محكمة في طوكيو أمرت اليوم الثلاثاء بالإفراج عنه بكفالة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كفالة غصن المحتجز منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني قدرها مليار ين (8.94 مليون دولار)، وإنه قد يتم إطلاق سراحه اليوم الثلاثاء، بحسب رويترز.

وكان محامي غصن، الرئيس السابق لشركة نيسان موتور قد قال، الاثنين، إن فريقه سيتبع استراتيجية قانونية مختلفة عن الفريق السابق للدفاع عنه في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.

موضوع يهمك تلقت شركة نيسان ضربة أخرى، مع إعلان وكالة S&P خفض تصنيفها الائتماني من A إلى A-، على خلفية المخاوف من تباطؤ مبيعاتها،... اعتقال غصن والتباطؤ يقودان لتخفيض تصنيف شركة نيسان شركات

وذكر جونيشيرو هيروناكا في إفادة صحافية أن الفريق الجديد، الذي يرأسه، لن يقتصر على الاستراتيجية التي اتبعها محامي غصن السابق موتوناري أوتسورو، الذي حل محله في فبراير/شباط.

كما أوضح هيروناكا: "سنتبع استراتيجية قانونية جديدة"، مضيفاً أنه سيجري بحثا عما إذا كانت العلاقات التجارية بين رينو ونيسان تسببت في احتجاز غصن.

وذكر أن محاكمة غصن قد تثير تساؤلات دستورية.

يشار إلى أن غصن محتجز في مركز احتجاز في طوكيو منذ أكثر من 3 أشهر، وعين هيروناكا رئيساً لفريق الدفاع عنه الشهر الماضي في مواجهة اتهامات مالية في اليابان. وينفي غصن ارتكاب أي مخالفة.

ولفت هيروناكا إلى أن الادعاءات كان يجب أن تحل كمسألة داخلية في الشركة دون تدخل الادعاء العام وانتقد النظام القضائي لإبقاء موكله في السجن.

وغصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في اتهامات بأنه لم يفصح عن مرتبه بالكامل في سجلات نيسان لنحو عقد حتى عام 2018. كما يواجه اتهامات بخيانة الأمانة.