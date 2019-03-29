النواب البريطانيون يرفضون اتفاق بريكست للمرة الثالثة

رفض النواب البريطانيون، اليوم الجمعة، للمرة الثالثة اتفاق #بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل "بدون اتفاق" أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة.

ورفض النواب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي العام الفائت بـ344 صوتا مقابل 286 صوتا في جلسة طارئة في مجلس العموم.

من جهته، دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى قمة أوروبية استثنائية في 10 نيسان/أبريل بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق بريكست.

وأضاف توسك على "تويتر": "على ضوء رفض اتفاق الانسحاب في مجلس العموم البريطاني قررت الدعوة لاجتماع للمجلس الأوروبي في العاشر من أبريل/نيسان" لبحث الأمر.

موضوع يهمك صوّت النواب البريطانيون ضد ثمانية خيارات بديلة لـ"بريكست"، كانت تهدف إلى تخطي مأزق اتفاق الخروج من #الاتحاد_الأوروبي،... برلمان بريطانيا يصوّت ضد كل الخيارات البديلة لـ"بريكست" اقتصاد

ومع عدم موافقة النواب على اتفاق بريكست، باتت المهلة الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد 12 نيسان/أبريل، كما كان القادة الأوروبيون الـ27 قرروا قبل ثمانية أيام خلال قمة في بروكسل.

من جهتها، حذرت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، الجمعة، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 12 نيسان/أبريل بات الآن "السيناريو المرجح". وقالت إن بروكسل "مستعدة تماماً" لبريكست بدون اتفاق بعد أن رفضه النواب البريطانيون للمرة الثالثة.

ويأتي هذا رفض البرلمان البريطاني اليوم بعد رفضين سابقين للاتفاق. وأمام بريطانيا حاليا حتى 12 أبريل/نيسان المقبل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بخططها التالية. ويتعين على بريطانيا إما إلغاء بريكست أو السعي إلى تأجيل لفترة أطول أو الخروج من الكتلة بدون اتفاق. ويخطط المشرعون البريطانيون لعقد سلسلة من التصويتات، الاثنين المقبل، في محاولة للوصول إلى خطة جديدة.

وإثر رفض البرلمان البريطاني لاتفاق بريكست، هبط مؤشر "فايننشال تايمز 100" للأسهم البريطانية بنسبة 0.5%.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش، كان المؤشر مرتفعا 0.63% عند 7277.91 نقطة، بعد أن كان سجل عند أعلى مستوى له في الجلسة 7286.01 نقطة.

وسجلت أسهم شركات البناء، الحساسة بشكل خاص للمخاوف من تضرر الاقتصاد البريطاني من خروج بدون اتفاق، أدنى مستوياتها للجلسة عقب تصويت البرلمان.

كما هبط الجنيه الإسترليني 0.5% أمام العملة الأميركية أثناء التعاملات اليوم الجمعة بعد أن رفض البرلمان البريطاني اتفاق ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وتراجع الإسترليني إلى1.2977 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 11 مارس/آذار. وأمام اليورو انخفض الإسترليني 0.3% إلى 86.475 بنس، وهو أدنى مستوى في أسبوع.

وتعليقاً على الموضوع، قالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إن تداعيات رفض المشرعين لاتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي أمر "خطير".

وفي كلمة أدلت بها اليوم الجمعة بعدما صوت البرلمان ضد اتفاقها، أبلغت ماي المشرعين بأن "الأمر مؤسف بشدة"، لأنه "مجددا لم نتمكن من دعم الخروج من الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة". وأضافت "تداعيات قرار مجلس العموم خطيرة".

كما قال المتحدث باسم ماي، إن رئيسة الوزراء ستواصل المحادثات لتأمين الدعم لاتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.