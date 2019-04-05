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الأميركي مالباس رئيسا جديدا للبنك الدولي

المصدر: واشنطن - رويترز
مالباس
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أبلغ البنك الدولي رويترز، الجمعة، أن مجلسه التنفيذي وافق بالإجماع على ديفيد مالباس، أكبر دبلوماسي بوزارة الخزانة الأميركية، رئيسا جديدا للبنك، ليواصل تقليدا مضى عليه 73 عاما في أن يرأس أميركي تلك المؤسسة المالية الدولية.

وكان مالباس المرشح الوحيد للمنصب. ويشغل حاليا منصب وكيل وزارة الخزانة للشؤون الدولية، وقدم المشورة لحملة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في انتخابات 2016.

وقال متحدث باسم البنك الدولي إن مالباس سيبدأ مهام منصبه الجديد الأسبوع القادم أثناء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

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