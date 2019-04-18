السيطرة على حريق في حقل برقان النفطي الكويتي ولا إصابات

أعلنت شركة "نفط الكويت" في ساعة مبكرة من صباح الخميس أنه تمت السيطرة على حريق محدود في إحدى مضخات حقل نفط برقان الكبير.

وقالت الشركة في بيان، نشرته وكالة الأنباء الكويتية، إن فرق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق، الذي اندلع الأربعاء، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية.

كما أكد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الشركة، عبدالوهاب المنن، أنه فور السيطرة على الحريق تم تفعيل الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحادث بهدف حصر الأضرار والتحقيق في ملابساته والتعرف على أسبابه.