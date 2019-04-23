البنك المركزي اليمني: مستعدون لضخّ العملات الأجنبية

ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البنك المركزي اليمني أعلن استعداده لتغطية احتياجات جميع البنوك التجارية والإسلامية من العملات الأجنبية لتمويل واردات السلع إلى البلد الذي صار على شفا مجاعة بسبب حرب مستمرة منذ أربعة أعوام.

وقالت الوكالة في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين إن فرع البنك المركزي في عدن، حيث مقر الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، أصدر بياناً باستعداده لبيع العملة الصعبة للبنوك بسعر 506 ريالات للدولار الواحد أو بأسعار السوق "أيهما أقل".

ونقلت الوكالة عن البيان أن ذلك سيغطي "الاعتمادات وتحويلات الاستيراد الخاصة بعملائهم ولجميع السلع من غير السلع الأساسية الممولة من الوديعة السعودية" التي يبلغ قيمتها ملياري دولار وتهدف للمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية والمنتجات البترولية.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80 في المئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليوناً في حاجة لمعونات إنسانية، فيما وصل نحو ثلثي المناطق في اليمن إلى حالة "ما قبل المجاعة".

ودمر الصراع اقتصاد اليمن أفقر بلدان شبه الجزيرة العربية وتسبب في قطع طرق الإمدادات وتقلص الواردات وتضخم حاد. ورفع البنك المركزي في أواخر العام الماضي سعر الفائدة إلى نحو المثلين بهدف إعادة الاستقرار لقيمة العملة.