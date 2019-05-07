واشنطن: بكين تراجعت عن التزاماتٍ بالمفاوضات التجارية

نقلت وسائل إعلام أميركية، الاثنين، عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب أن واشنطن تعتبر أن بكين تراجعت عن بعض الالتزامات التي قطعتها خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين لإنهاء حربهما التجارية، وبالتالي فإن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية سنوياً.

وقال كبير المفاوضين الأميركيين روبرت لايتهايزر، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، أنه رأى "تآكلاً للالتزامات الصينية" في المحادثات التي عقدت الأسبوع الماضي في بكين.

بدوره، قال وزير الخزانة ستيفن منوشين، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي أن بي سي" وصحيفة "وول ستريت جورنال" إن عقبات جديدة برزت بين الطرفين في المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس دونالد ترمب أعلن، الأحد، أنه سيزيد اعتباراً من الجمعة المقبل من 10% إلى 25% الرسوم الجمركية على ما قيمته 200 مليار دولار سنوياً من الصادرات الصينية إلى بلاده، مبدياً أسفه لأن المفاوضات لم تجر بالسرعة الكافية.

والاثنين ذهب لايتهايزر إلى أبعد من ذلك، مشيراً إلى أن الصين "رجعت" عن التزامات سبق لها أن قطعتها.

وأكد المسؤول الأميركي أن الرسوم الإضافية ستسري اعتباراً من الدقيقة الأولى من فجر الجمعة المقبل.