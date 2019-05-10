ترمب: كنا نخسر 500 مليار دولار سنويا لصالح تجارة مجنونة مع الصين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغيريدة عبر حسابه على تويتر، إن المحادثات مع الصين تسير بطريقة "متجانسة للغاية".

وأضاف ترمب الجمعة، إن التعريفات ستجلب مزيداً من الثروات للولايات المتحدة بشكل أكبر من صفقة تجارية تقليدية ضخمة.

وقال: "لسنوات عديدة كنا نخسر 500 مليار دولار سنويا لصالح تجارة مجنونة مع الصين".

الرئيس الأميركي أضاف: "حتى الآن الصين تدفع رسوماً جمركية للولايات المتحدة نسبتها 25% على سلع ومنتجات بقيمة 250 مليار دولار، وهذه المدفوعات تذهب مباشرة إلى وزارة الخزانة الأميركية".

وقال ترمب أيضا إنه وفقاً لتلك التعريفات فإن المزارعين سيؤدون أدوارهم بشكل أفضل وأسرع، كما أن واشنطن ستكون قادرة وقتها على مساعدة الدول التي تتعرض لمجاعات.

وأكد على أنه لن يسمح بتكرار ما كان يحدث على مدار سنوات من التجارة مع الصين.

وتابع: "في حال شراء منتجات زراعية من مزارعينا بمقدار 15 مليار دولار وهو أكثر مما تفعله الصين في الوقت الحالي، حينها سيكون لدينا ما يزيد عن 85 مليار دولار متبقية يمكن توجيهها إلى البنية التحتية والرعاية الصحية أو إلى أي شيء آخر".

وشدد ترمب على أنه في حال تنفيذ ذلك فإن الاقتصاد الأميركي سيتسارع في حين سيتباطأ الاقتصاد الصيني.