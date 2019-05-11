بأمر ترمب.. زيادة رسوم الجمارك على بقية واردات الصين

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، بزيادة الرسوم الجمركيّة على بقيّة الواردات الصينية، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من رفع واشنطن التعرفة الجمركية على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وقال ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، في بيان إن "الرئيس طلب منا أيضاً أن نُطلق آلية لرفع الرسوم على كل الواردات المتبقية من الصين والتي تُقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار".

وتضغط الولايات المتحدة على الصين لكي تغير سياساتها المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ومبالغ الدعم الهائلة المقدمة لشركات مملوكة من الحكومة وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.

موضوع يهمك أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المفاوضين الأميركيين والصينيين أجروا على مدى يومين محادثات تجارية "صريحة وبناءة" وأن... ترمب: سنواصل المفاوضات التجارية مع الصين اقتصاد

وفي وقت سابق الجمعة، قال الرئيس ترمب إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في المستقبل، وإن إلغاء أو الإبقاء على الرسوم الجمركية الأميركية يعتمد على نتيجة المفاوضات.

وتهدف تعليقات ترمب، التي جاءت في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إلى إرسال رسالة إلى الأسواق المالية بأنه على الرغم من انتكاسة كبيرة بين الجانبين في الأسبوع الماضي، فإن المحادثات التي عقدت في واشنطن يومي الخميس والجمعة لم تؤد إلى انهيار كامل.

يأتي ذلك فيما قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، لوسائل إعلام رسمية صينية في الولايات المتحدة، إن الصين وأميركا اتفقتا على إجراء المزيد من محادثات التجارة في بكين، وذلك بعد جولة مناقشات في واشنطن وصفها بأنها صريحة وبناءة.

وقال ليو إنه لا يعتقد أن اتفاق التجارة المحتمل قد "انهار"، مضيفاً أن حدوث انتكاسات صغيرة أمر لا مفر منه.